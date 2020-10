Diederik Gommers in 2 dagen 100.000 Instagram-volgers: ’Weet niet wat me overkomt’

„Overweldigd door alle volgers hier op Instagram! Ik weet niet wat me overkomt…”, schreef hij. „Op mijn zoon na, krijg ik van veel mensen positieve en warme reacties.”

In deze post deelt hij ook inhoudelijke zaken over het coronavirus. Zo liet hij weten dat er de laatste twee weken weliswaar meer patiënten zijn bijgekomen, maar dat het op de IC ’relatief gezien iets rustiger’ is. Er zijn nog wel zorgen of er genoeg bedden op de IC zijn. „Maar dat komt ook omdat we erop gebrand zijn om de reguliere zorg door te laten gaan. We willen nu dus twee dingen, dus dat zorgt voor een ’spanningsveld’, maar we zijn veel beter voorbereid dan de eerste keer.” Hij laat weten dat ze er ’klaar voor’ zijn. Toch uit hij ook zijn zorg over het gebrek aan verpleegkundigen.

Gommers maakte Instagram aan om een jonger publiek te bereiken. Dat deed de arts nadat hij bij Jinek in een discussie met zangeres Famke Louise belandde. De twee starten binnenkort een gezamenlijke coronacampagne. Gommers zegt op sociale media met zijn volgers in gesprek te willen over „bepaalde zaken”, maar belooft ook af en toe een foto van zijn favoriete speciaalbiertje te delen.

Opmerkelijk genoeg volgt Famke Louise, die zelf een miljoen volgers heeft, de IC-arts nog niet. Coronamaatregelen-criticasters als Thomas Berge en Bizzey volgen de de IC-deskundige ook (nog) niet. Wel heeft hij BN’ers onder zijn volgers als Claudia de Breij, Guus Meeuwis, Marco Borsato, Sonja Bakker, Mariska Bauer en Maik de Boer.

Zelf volgt Gommers maar een paar account, waaronder die van het Erasmus MC, het RIVM, dat van Famke Louise en dat van voetbalclub Unitas uit Gorinchem.