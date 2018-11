’Michael en Naomi in Temptation VIPS’

Of het nu om een grapje gaat of niet, vermakelijk is het clipje dat Naomi op Instagram plaatste in ieder geval wel. Ze vertelt haar oma dat zij en Michael zich hebben opgegeven voor Temptation Island VIPS. „Zij wil dat graag. Ze wil weten of ik betrouwbaar ben”, verklaart Michael. Maar oma is het er niet mee eens.

Lange tijd blijft oma stil en schudt ze enkel wat met haar hoofd. Naomi gooit dus nog wat olie op het vuur en benadrukt nogmaals dat ze mee doen. Als ze uiteindelijk letterlijk vraagt wat oma ervan vindt, geeft ze haar mening. „Dat vind ik niet leuk. Als je een relatie hebt en het goed gaat, waarom zou je dan meedoen?”

„Ja, maar ik wil gewoon weten of hij te vertrouwen is als ik er niet ben”, reageert Naomi. Oma heeft duidelijk meer vertrouwen in de relatie. „Dat weet je wel! Lijkt mij...” Naomi’s volgers zijn het met oma eens. „Whaha oma heeft helemaal gelijk, waarom de ellende opzoeken. En over het vertrouwen is ze ook heel duidelijk. Wat een lekker wijfie”, reageert iemand.