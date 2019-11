Dave Von Raven weer aan de drank

Dat zegt de frontman van The Kik in AD Magazine over zijn alcoholloze bestaan. „Ik ben dol op eten, ik ben dol op drinken.” Toch drinkt Dave „niet meer zo excessief als vroeger”. „Maar ik drink elke dag wel. Als het even tegenzit een paar whisky’tjes. En dagelijks wel biertjes of wijntjes bij het eten.”

De 38-jarige zanger stopte met drinken omdat „het me te veel werd”. „Ruim drie jaar geleden ben ik een keer onderuitgegaan. Van het ene moment op het andere voelde ik dat ik ging wankelen. Het leek alsof ik op watten liep, en de helft van mijn lijf begon te tintelen. Kortom: ziekenwagen erbij, naar het ziekenhuis. Gelukkig geen blijvende schade, maar het was wel een alarmbel die afging.”

Katers

Die waarschuwing was volgens Dave het gevolg van een drukke tijd. „Waarin we in een cadans zaten van optreden-optreden-optreden. Zuipen hoorde daarbij. Een beetje drinken voor de gezelligheid is prima, maar er waren ook optredens waarbij er standaard een fles whisky doorheen ging. Op een gegeven moment merkte ik dat het me steeds zwaarder viel. De katers werden steeds erger.”

Dave leerde een wijze les in die periode. „Dat een bestaan als artiest, met elke dag op tournee in de bus met een fles whisky tussen mijn benen, niet lang is vol te houden”, zegt de zanger, die in hetzelfde interview vertelt dat hij als puber al „heftig” was. „Ik feestte, zoop veel, nam xtc, probeerde paddenstoelen en blowde als een malle. Ik heb ook geleerd niet te veel dingen tegelijk te doen”, gaat Dave verder over de lessen die hij leerde toen hij nog veel meer dronk. „Ik maak nu zo veel mogelijk eerst iets af voordat ik met iets nieuws begin. Ik heb nogal de neiging van de hak op de tak te springen.”