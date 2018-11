Connie Witteman is brute roof nog steeds niet te boven

Connie Witteman Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Vier maanden na de inbraak in het huis van Connie Witteman en haar man Eugene van Dun, waarbij vooral sieraden buit werden gemaakt, stonden dinsdag twee van de drie verdachten voor de rechter in een pro-formazitting. De derde verdachte moet nog worden overgeleverd uit België. Connie kon niet bij de zitting aanwezig zijn, zij heeft nog altijd erg veel last van de brute roof en vond het emotioneel te zwaar.