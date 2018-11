’Estelle Cruijff ernstiger verwond dan gedacht’

Estelle was in de buurt van haar huis toen drie mannen haar in elkaar hebben geslagen en beroofd. De blondine heeft dinsdag aan RTL Boulevard laten weten dat de mannen in ieder geval een Rolex hebben meegenomen. Na een ’helse nacht’ vermoedt Cruijff een hersenschudding te hebben overgehouden aan de aanval.

De politie is nog op zoek naar de daders en hoopt dat camerabeelden hen kunnen helpen.

