Avondshow Verlinde gaat 6 Inside heten

„’INSIDE’ wordt steeds vaker gebruikt. Je had al Veronica Inside op tv, straks ook Inside op de radio en vorige maand is ook http://6inside.nl door Talpa geregistreerd, waarschijnlijk om te gebruiken voor het vooravond-programma op SBS6. En dan heeft RTL óók nog Voetbal Inside!”, schreef Luuk Ikink maandag op Twitter.

Veel is er nog niet bekend over de nieuwe show, wel is inmiddels zeker dat de presentatie in handen ligt van Albert en Jan. Talpa heeft dinsdagavond bevestigd dat de show 6 Inside gaat heten en vanaf 7 januari dagelijks tussen 18:00 en 19:00 te zien zal zijn op SBS 6. De vroege editie van Hart van Nederland wordt hiermee verplaatst naar 19.00 uur.