Frans Bauer in China voor nieuw programma

„Samen hebben we China doorgereisd, hebben we de mooiste plekken bezocht en hebben we hele bijzondere mensen ontmoet. Binnenkort laten we weten wanneer jullie mee kunnen genieten van onze prachtige reis”, schrijft Frans.

De zanger maakt duidelijk dat hun volgers het programma niet mogen missen. Ook verklapt hij dat ze vooral zijn Facebook-pagina ’Frans Bauer in China’ moeten volgen voor al het laatste nieuws over het programma. Ook Mariska deelde een foto op Instagram met daarbij de aankondiging van de nieuwe show.

Begin dit jaar mocht het koppel ook al op reis voor het programma Frans Bauer in Amerika.