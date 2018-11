Sinéad O’Connor walgt van blanke mensen

„Het spijt me ontzettend. Wat ik nu ga zeggen is ontzettend racistisch en ik had nooit gedacht dit te kunnen voelen. Maar eerlijk gezegd wil ik nooit meer tijd doorbrengen met blanke mensen (als dat de juiste term is voor niet-moslims). Geen enkel moment, voor geen enkele reden. Ze zijn walgelijk”, schrijft Shuhada’ Davitt, zoals Sinéad tegenwoordig door het leven gaat.

Hoewel ze meteen overladen wordt met boze reacties, besluit Davitt er nog een schepje bovenop te doen. „Interessant om te zien of Twitter dit gaat bannen, terwijl mensen als Trump en Milbank een wereldwijd platform krijgen voor hun satanistische praat”, schrijft ze. En: „Vergeef me, soms heeft de Heer gewoon mensen nodig die het vuile werk doen.”

Gek

De zangeres wordt overladen met haatreacties en ze wordt veelvuldig voor gek uitgemaakt. Ook daar heeft ze echter een antwoord op. „Het laatste wat ik erover wil zeggen. Als het ’gek’ is om om anderen te geven, sla me dan alsjeblieft op mijn billen en noem me Fruity Loops.”

Het is echter maar de vraag hoe lang ze moslima zal blijven. Vorig jaar liet ze zich nog omdopen tot Magda Davitt omdat ze zich bekeerd had tot het katholieke geloof en eind jaren negentig werd ze priester binnen de orthodoxe kerk.