Herman van Veen hangt aan trap om lengte te houden

„Dat uitzakken van die wervelkolom is gewoon heel goed”, vertelde Herman dinsdag in De Wereld Draait Door. Hij raadt iedereen aan ’gewoon even aan de trap te hangen en dan voorzichtig weer te gaan staan’. „Dat zijn allemaal van die dingetjes en mij helpt het.”

Herman is naar eigen zeggen slechts een halve centimeter korter dan dat hij op zijn twintigste was. „Ik zie gasten met wie ik heb gestudeerd die vijf, zes centimeter korter zijn. Dat vind ik een beetje zonde. Dat wil ik niet kwijt, dus ga ik aan die trap hangen.”

Van Veen voelt zich ’picobello’, hoewel hij soms wat last heeft van zijn knieën. „Ik doe een shuffle, een beweging, als ik die vaak doe, dan beginnen ze te klikken”, vertelde Herman over zijn knieën. „Dan moet ik even niet shuffelen en gaat het goed.”