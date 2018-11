Harold en Haakon bekijken NAVO-oefening

Harald en Haakon, die voor het eerst samen een NAVO-oefening van dichtbij bekeken, werden eerst bijgepraat over Trident Juncture. Bijna twee weken, tot en met woensdag, bereiden 50.000 militairen uit meer dan dertig landen zich in Noorwegen voor op de collectieve verdediging na een eventuele aanval op een NAVO-land. Doel van de oefening, waaraan ook duizend Nederlandse militairen deelnemen, is te laten zien dat de militaire alliantie zich kan verdedigen en kan afschrikken.

Na de briefing gingen Harald en Haakon naar Glåmos waar ze het artilleriebataljon van het Noorse leger troffen. De militairen vertelden over hun ervaringen tijdens Trident Juncture. Van Glåmos ging Harold naar Værnes, waar hij een aantal mariniers ontmoette. Haakon reisde af naar Tolga, waar hij kennismaakte met een aantal Zweedse militairen. De kroonprins neemt dinsdagavond ’actief’ deel aan de NAVO-oefening, aldus het Noorse hof. Afgelopen nacht bracht Haakon in een tent door bij de militairen.