Kristel Verbeke boos op K3-fan

In gesprek met cabaretier Alex Agnew voor zijn podcast vertelt de voormalig zangeres van K3 over de soms fanatieke fans van de meidengroep. „Het valt mee. Er zitten geen freaks bij, dus het is niet zo dat we achtervolgd worden of een onveilig gevoel hebben. Uiteindelijk bouw je ook een relatie met hen op”, vertelt Kristel.

Dat die relatie puur professioneel is, ligt voor de meesten voor de hand. Sommige fans wisten echter niet waar de grens lag, tot woede van de zangeres. „Een fan van mij heeft ooit naar mijn kinderen op kamp een brief gestuurd, dat ging te ver. Ik heb dat toen ook gezegd: ’Dit pik ik niet!’ Mijn gezin en mijn kinderen zoek je niet op, dat doe je niet.”