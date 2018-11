Niemand hoorde Estelles SCHREEUW in de nacht

Na een avondje stappen werd Estelle Cruijff bij haar appartement aan de rand van het Vondelpark, geschopt, geslagen en van haar sieraden beroofd. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het is een angstaanjagende gebeurtenis die het leven van ESTELLE CRUIJFF volledig op zijn kop heeft gezet. Na een avondje stappen met een vriendin werd zij voor de deur van haar huis aangevallen door drie mannen die haar sloegen, schopten en beroofden. Grote vraag: was zij doelbewust of toevallig slachtoffer?