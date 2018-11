Ruud de Wild gelooft Jelle Brandt Corstius niet

Ruud de Wild Ⓒ Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

Een jaar geleden stortte de wereld van Gijs van Dam in toen hij door presentator Jelle Brandt Corstius beschuldigd werd van verkrachting. Al snel ontstond de discussie over of hier wel of geen sprake is van een gevalletje #MeToo. Ook Ruud de Wild heeft een uitgesproken mening over de kwestie.