Demi Lovato laat weer van zich horen

„Ik ben zo dankbaar om op tijd thuis te zijn om te stemmen! Een stem kan een verandering maken, dus zorg ervoor dat jouw stem gehoord wordt! Ga nu en stem”, schrijft ze bij een foto van zichzelf in een stemlokaal.

Met dit bericht lijkt Lovato ook het gerucht te bevestigen de afkickkliniek te hebben verlaten. Begin deze maand werd juist nog gesteld dat ze de rest van het jaar in de kliniek zou blijven. Demi werd in juli bewusteloos aangetroffen in haar huis na een overdosis verdovende middelen.