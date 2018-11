George Clooney ’helemaal klaar’ met motoren

In de omschrijving van de Harley uit 2017 staat dat Amal Clooney haar man na zijn ongeluk heeft verboden ooit nog op een tweewieler te stappen. De 57-jarige acteur ging in juli onderuit op Sardinië. Met zijn motorscooter reed George frontaal in op een auto die linksaf wilde slaan. Hij werd enkele meters de lucht in geslingerd en hield kneuzingen aan een arm en knie over aan de aanrijding. Ook had hij last van zijn bekken.

De motor, ’met slechts 40 kilometer op de teller’, wordt geveild in het kader van de Home For Our Troops Veterans Day Celebrity Auction. Daarmee wordt geld opgehaald voor woningen voor veteranen. De Harley moet minstens 28.000 dollar (24.500 euro) opleveren. George heeft beloofd zijn krabbel te zetten op de motor voordat hij de sleutels aan de nieuwe eigenaar overhandigt.