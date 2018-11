Mel B houdt hoop op terugkomst Victoria

Al vanaf het eerste moment dat er gesproken werd van een eventuele reünie was Victoria duidelijk. De vrouw van David Beckham had geen interesse meer om nog met Mel B, Mel C, Emma Bunton en Geri Homer op het podium te staan. En hoewel Victoria steeds duidelijk is geweest, roept Mel B juist tegen iedereen die het horen wil dat Victoria wel mee gaat doen.

Zelfs nu, na de officiële bekendmaking van de tour, deelt Mel B opnieuw de hoop met zijn vijven te gaan optreden. Ze vertelt aan ContactMusic dat ze eigenlijk wel verwacht dat Posh Spice op zijn minst bij één van de concerten zal aansluiten. „We hebben zoveel meegemaakt met zijn vijven, we hebben voor altijd een band samen”, legt ze uit. „Hoewel Victoria niet mee gaat, wenst ze ons wel nog heel veel succes. En hopelijk komt ze toch gewoon. Maar we steunen elkaar nog steeds, 25 jaar later.”