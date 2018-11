Tygo Gernandt duikt in GHB-epidemie

In deze vierdelige serie legt Tygo Gernandt de Brabantse GHB-epidemie bloot. Hij trekt op met gebruikers en dealers, volgt de politie bij invallen in drugspanden en achtervolgingen van gebruikers onder invloed.

„Ik ben heel erg geschrokken van wat ik tijdens het maken van deze serie heb aangetroffen. Een weekend lang heb ik geworsteld met de vraag of ik wel een camera op deze kwetsbare gebruikers mócht zetten. Samen met de EO besloot ik dit te doen, omdat ik het schrijnende verhaal over GHB-gebruik wil vertellen, móet vertellen. In de serie krijgen GHB-gebruikers een gezicht, waardoor je als kijker leert begrijpen waarom ze het leven leiden dat ze leiden”, vertelt hij.

Volgens arts-epidemioloog Esther Croes van Trimbos Instituut hebben het afgelopen jaar 50.000 mensen GHB gebruikt en worden op dit moment 1000 mensen in de verslavingszorg behandeld voor hun GHB-verslaving. Maar liefst 70% van de afgekickte gebruikers valt weer terug. „Met ’Tygo in de GHB’ hoop ik daar verandering in te brengen. In deze serie ga je zien wat je nog niet eerder zag. Dat is schrikken, maar wegkijken is niet langer een optie.”