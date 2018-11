Frank Ocean geeft cadeaus aan stemmers

Frank koos deze plaatsen niet willekeurig, zo legde hij uit op Instagram. In de staat Georgia, waar Atlanta in ligt, kan één van de kandidaten de eerste vrouwelijke Afro-Amerikaanse gouverneur in de VS worden. In Miami kan gestemd worden op de potentiële eerste Afro-Amerikaanse gouverneur van de staat Florida. Houston en Dallas liggen in Texas, waar de muzikant hoopt op de eerste Democratische senator in de staat in 24 jaar.

Stemmers die zich melden met bewijs, zoals de ‘I Voted’-sticker die stembureaus uitdelen, krijgen in de tijdelijke winkels een speciaal voor de gelegenheid ontworpen T-shirt, stickers of ander drukwerk.