Tv-presentatrice lacht Taylor Swift uit

Taylor deelde dit jaar voor het eerst haar politieke voorkeur. In een post op Instagram onthulde ze op welke kandidaten ze ging stemmen voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigde. Toen één van die twee Democraten, Phil Bredesen, het moest afleggen tegen een Republikeinse politicus, stuurde presentatrice Laura Ingraham van Fox News Taylor twee van haar eigen songteksten. „Haters gonna hate”, liet de 55-jarige weten, gevolgd door de hashtag #ShakeItOff.

„Ik ben altijd terughoudend geweest om over politiek te praten, maar door een aantal gebeurtenissen in mijn leven en in de wereld de afgelopen twee jaar, denk ik daar nu anders over”, liet Taylor begin vorige maand weten. De zangeres legde uit waarom ze niet op de vrouwelijke kandidaat, een Republikeinse, zou stemmen, en riep haar volgers op goed na te denken op wie ze hun stem zouden uitbrengen.