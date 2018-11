Michael Douglas onthult ster Walk of Fame

Het was voor de 74-jarige acteur erg bijzonder om zijn pa bij de ceremonie te hebben. Tijdens zijn speech werd Michael volgens Entertainment Tonight dan ook een beetje emotioneel. Hij richtte zich tot Kirk en zei: „Het betekent zoveel voor me dat je er bent, pa. Laat ik het simpel en recht uit mijn hart zeggen: ik ben trots dat ik je zoon ben.”

Michaels China Syndrome-collega Jane Fonda sprak bij de onthulling. In haar speech ging ze in op de uitdagingen van een beroemde vader – haar eigen vader Henry was ook een grote Hollywoodster. „Het is niet makkelijk je eigen identiteit te vinden in een familiebusiness die wereldberoemd is”, aldus de 80-jarige. „Maar Michael heeft zich bewezen als geweldige acteur en producent.”

Ⓒ Hollandse Hoogte