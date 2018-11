Ariana Grande grapt met ex over liedje

Achtergronddanser Ricky plaatste maandag in zijn Instagram Stories een videootje waarin hij naar het nummer luistert. Op het moment dat zijn naam voorbijkomt in de zin ’Ik schreef wat nummers over Ricky, nu luister ik daar naar en moet ik lachen’, trekt hij een verbaasd gezicht.

Ariana zag de video en reageerde erop: „Hahahaha, sorry je hebt echt de stomste zin gekregen. Ik bedoelde het liefdevol.” De danser, die in 2015 iets met de zangeres had, antwoordde: „Ik ben alleen maar dankbaar” en complimenteerde haar met het nummer.

Ricky plaagde Ariana overigens maar met zijn verbazing: de zangeres liet eerder weten dat ze het nummer aan zowel Ricky als Big Sean had laten horen voor het uitkwam. Of Pete Davidson, met wie ze onlangs haar verloving verbrak, het liedje ook hoorde voor de release is niet duidelijk. In het nummer noemt Ariana nog een ex, rapper Mac Miller. Hij overleed in september aan een overdosis.

