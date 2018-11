Rapper T.I. in februari voor rechter

De rapper, wiens echte naam Clifford Harris jr. is, werd in mei opgepakt in zijn woonplaats Stockbridge nadat hij het aan de stok had gekregen met een bewaker. T.I. wilde zijn huis in, maar had geen sleutel bij zich. Vervolgens raakte hij verwikkeld in een verhitte discussie met de bewaker van het wooncomplex, die hem niet wilde binnenlaten.

T.I. zou onder invloed van alcohol zijn toen hij volgens de openbaar aanklager van Henry County de beveiliger confronteerde met ’vulgair en aanstootgevend taalgebruik’. De advocaat van T.I. noemde de aanklachten eerder ongegrond.