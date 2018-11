Floortje Dessing kijkt mee met ambassadeurs

Dessing ontmoet Renée Jones-Bos in Rusland, Susanna Terstal in Iran, Wouter Jurgens in Myanmar en Hans Docter, ambassadeur Bedrijfsleven en Ontwikkelingssamenwerking die Den Haag als standplaats heeft.

De presentatrice maakt de serie om meer te weten te komen over het leven van ambassadeurs, op zowel werk- als privégebied, en de vraagstukken waar ze voor komen te staan . „Ik kom geregeld op een ambassade om een visum te halen en heb contact met ze wanneer ik risicovolle reis maak, maar verder is dit een wereld die voor mij relatief onbekend is”, motiveert ze.