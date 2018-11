Hoofdrol in Duitsland voor Vajèn van den Bosch

Andere rollen zijn er voor Pasquale Aleardi als de charismatische regisseur AJ die op zoek is naar nieuw talent voor zijn volgende filmhit en die vindt in de ambitieuze actrice Indigo. Hij beschouwt haar niet alleen als ster, hij wordt ook verliefd op haar. Indigo heeft echter niet alleen gevoelens voor AJ, maar ook voor de jonge pianist Joey, een rol van Anton Zetterholm. De pianist, die het titelnummer voor de nieuwe film moet componeren, verovert haar hart. Aan het einde moet Indigo kiezen tussen liefde en succes.

Paramour is de eerste musical van het Canadese circus Cirque du Soleil. De voorstellingen zijn te zien in het theater Neue Flora in Hamburg.