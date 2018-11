Mozes and the Firstborn in voorprogramma De Staat

Mozes and The Firstborn brengt op 25 januari het nieuwe album Dadcore uit en maakt begin volgend jaar een tournee door de Verenigde Staten. Die tournee begint op 23 januari in San Diego en eindigt op maandag 25 februari.

Mozes and the Firstborn bracht in 2013 jaar hun gelijknamige debuutalbum uit. Ook werden zij 3FM Serious Talent.