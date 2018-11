Dave Roelvink niet in hoger beroep

„Ik laat het hierbij en accepteer mijn straf”, zei Dave na afloop. „Ik ga mijn taakstraf uitvoeren en de boete betalen en dan heb ik op de blaren gezeten.” Hij kwam vooral naar de rechtbank om zijn verhaal te doen en spijt te bekennen. „De rechter heeft kenbaar gemaakt dat ik mijn verantwoordelijkheid neem en dat ik mijn schuld erken. Daar ben ik heel erg blij mee.”

De rechter legde de 24-jarige dj onder meer een taakstraf op. Dave begrijpt dat wel. „Met een taakstraf in het openbaar pak je mij natuurlijk veel meer dan een ander. En ook veel meer dan met een geldboete. Ik vind het stiekem ook wel gepast.”

Voorkomen

Dave sprak na het voorval met de ouders van een jongen die was aangereden door een dronken bestuurder en overleed. „Die gesprekken komen echt wel binnen. Dan besef je hoe erg het is wat je doet. Dat is denk ik mijn manier om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt.”

De dj en zoon van Dries Roelvink werd in augustus aangehouden door de politie. Hij reed met 180 kilometer per uur over de ring van Amsterdam, waar maximaal 100 kilometer per uur gereden mag worden. Ook zette Dave zijn auto middenin de Coentunnel op de vluchtstrook en riep iets onverstaanbaars naar een motoragent die achter hem reed. Vervolgens reed hij verder en stopte even later op de vluchtstrook waar hij agressief reageerde op de agent. Nadat hij weer achter het stuur was gekropen werd hij op het Surinameplein klemgereden door de politie. Dave bleek 2,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol te hebben gedronken.