Songfestival 2019 telt 42 deelnemende landen

Israël en de ’big five’ – Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk – zijn al verzekerd van een plek in de finale op 18 mei. Ook Australië doet weer mee.

„Vorig jaar durfde zangeres Netta te dromen, won ze het Eurovisiesongfestival in Lissabon en haalde ze het evenement naar Israël. We zijn blij dat 42 landen vertegenwoordigd zullen zijn in Tel Aviv en hopen dat de deelnemende omroepen dezelfde droom najagen”, zegt songfestivalbaas Jan Ola Sand. Volgens hem is de Israëlische omroep KAN al druk in de weer om een onvergetelijke show voor te bereiden.

Nederland en Zwitserland sturen volgend jaar voor de zestigste keer een deelnemer naar het Eurovisiesongfestival. Griekenland doet voor de veertigste keer mee. Kroatië, Estland en Slovenië nemen voor de 25e keer deel. Duitsland blijft recordhouder, onze oosterburen doen voor de 63e keer mee. Australië is de jongste deelnemer, want het land doet pas sinds 2015 mee.