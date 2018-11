’Hannelore Zwitserlood terug bij Radio 538’

Zwitserlood vertrok in de zomer van 2017 als nieuwslezeres bij de Coen en Sander show om aan de slag te gaan bij RTL4-programma 5 uur live. Daar werd ze al na één seizoen op een zijspoor gezet.

Frank Dane volgt vanaf januari Edwin Evers op die na 21 jaar stopt met zijn ochtendshow. Deze week werd duidelijk dat Evers’ sidekicks Niels en Rick de nieuwbakken Radio Veronica-ster Wilfred Genee een handje gaan helpen.

Daarmee ligt de weg open voor een terugkeer van Zwitserlood. Zelf wilde ze woensdagmiddag telefonisch niets zeggen over haar nieuwe avontuur als sidekick en verwees voor commentaar naar Radio 538.

Een woordvoerder van 538 kon evenwel nog niks zeggen over de samenstelling van het team van Frank Dane. „We hebben al bekendgemaakt dat Henk Blok de nieuwslezer wordt. Over de verdere samenstelling verwachten we binnen enkele weken meer te kunnen zeggen.”