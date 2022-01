Prinses Delphine had anorexia: ’Op mijn vijftiende was ik bijna dood’

Premium Gossip

Janet Jackson: ’Mijn leven was verre van fantastisch’

Ze was amper puber-af, toen Janet Jackson, telg uit de meest vermaarde Amerikaanse muziekfamilie die ooit bestaan heeft, in 1982 haar eerste album lanceerde. Een enorm succes werd het niet - dat zou later wel komen -, maar die mijlpaal, veertig jaar in het vak, wordt nu bekroond met een eigen docume...