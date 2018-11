Verontwaardiging over ’veel te lage’ straf Dave Roelvink

Een lachertje, vinden mensen op Twitter. „Straf is veel te laag. Dit is echt dieptriest. Hij komt er gewoon mee weg.” Een ander wil ’namens veel andere weggebruikers’ kwijt dat hij het jammer vindt dat de rijontzegging niet veel langer is ’Wel twee jaar voor het rijden onder invloed’, stelt dat het twee jaar ’had moeten zijn’. „Maar kennelijk moet je dan eerst iemand doodrijden.”

Cabaretier Jochem Myjer vindt dat de artiest verplicht een boek moet lezen over ’wat succes en macht met onze hersenen doen’. Dat Dave Roelvink een (succesvol) BN’er is, is volgens sommigen vast een reden dat hij er in hun ogen zo goed mee wegkomt. Zij hebben dan ook weinig vertrouwen in het effect van de straf op het ’verwende mannetje’. Dat de rechter meent dat Roelvink door de taakstraf ’pijn heeft’ – „Daarvan heeft u echt pijn. Daar baalt u van, en dat is wat ik wil.” – betwijfelt men ook. „Bespeur ik hier een ietwat naïeve uitspraak?”

Wat men ook vindt, de rechter heeft gesproken en ook Dave heeft zich erbij neergelegd, zo heeft hij laten weten. Dat het in de ogen van het publiek waarschijnlijk ongeacht welke uitspraak toch anders had moeten zijn, wordt door een twitteraar filosofisch verwoordt: „Kan Dave Roelvink sowieso zwaar genoeg gestraft worden?”