Nol Havens vertelt over ’Suzanne’

In de speciale voorstelling vertelt Nol over het succes van zijn band en wat de hit Suzanne voor hem heeft betekend. Verder gaat hij in op de moeilijke periodes die hij in zijn leven heeft meegemaakt, zoals de dood van zijn vader en zijn vrouw. Het publiek mag vragen stellen aan de zanger en Nol zal ook enkele nieuwe nummers spelen.

2019 wordt een druk jaar voor Nol. Naast Suzanne Voorbij is hij ook met VOF de Kunst te zien in de Nederlandse theaters. De band is vanwege het 35-jarig jubileum van hun hit Suzanne bij elkaar gekomen.