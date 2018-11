Ezra Miller doet boekje open over MeToo-moment

Miller zegt blij te zijn dat seksueel geweld tegenwoordig wel wordt aangepakt, ook al is degene die hem aanrandde nog steeds succesvol. „We wisten allemaal dat het onacceptabel was toen we het meemaakten. Dat is hoe Hollywood is. Ik dacht dat we allemaal sekswerkers waren.”

Ook vertelt de 26-jarige acteur over zijn seksuele geaardheid, en waarom hij de term ’queer’ belangrijk vindt. „Om het zo te zeggen, ik identificeer me niet. Fuck dat. Queer betekent nee, daar doe ik niet aan. Ik identificeer me niet als man, niet als vrouw, en ik identificeer me amper als mens.”