MTV zoekt kandidaten voor Just Tattoo of Us

In Just Tattoo of Us kunnen familieleden, partners of vrienden elkaar een tatoeage naar keuze geven. Deelnemers mogen het ontwerp van de tattoo van tevoren niet zien. Ook krijgen ze pas op het moment van tatoeëren te horen op welke plek de versiering komt te staan en hoe groot hij wordt. Terugkrabbelen is natuurlijk geen optie, dus het is maar te hopen dat de ander het beste met je voorheeft.

Wanneer het programma op televisie te zien is onbekend, maar geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu opgeven.