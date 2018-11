Tom Grennan wil samenwerken met Liam Gallagher

De twee liepen elkaar eerder dit jaar tegen het lijf op het Hongaarse festival Sziget. „Hij wilde me ontmoeten en vroeg of ik naar zijn kleedkamer wilde komen”, vertelt Tom aan Evening Standard. Hij ging op het aanbod in, dronk een biertje met zijn jeugdidool en wilde daarna weer opstappen. Daar wilde Liam niks van weten. Hij nam z’n jonge collega mee naar zijn hotel. „Daar hadden we een hoop plezier. We spraken over Oasis en mijn album.”

Tom hoopt in de nabije toekomst Liam ook in de studio te ontmoeten. „Ik zou graag met hem samenwerken en songs schrijven”, zegt hij.

De jonge Brit brak dit jaar door met zijn debuutalbum Lighting Matches. Daarvoor maakte hij al furore met zijn song Found What I’ve Been Looking For. De track wordt gebruikt door Sky Sports en is ook te horen in de game FIFA 18.

Tom Grennan Ⓒ Hollandse Hoogte