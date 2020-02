ZIEN: Fan gaat compleet uit haar dak na cadeautje Harry Styles

Het meisje moest al huilen toen Harry Styles en zijn crew alleen nog maar bezig waren met de soundcheck. Wanneer een presentator haar daarnaar vraagt, reageert ze voor de camera: „Yeah, hi Harry, ik moest huilen!”

Daarop draait de zanger zich naar haar toe, waarop ze het helemaal uitschreeuwt. De presentator zegt daarop: „Harry zag dat je moest huilen en hij gaat op tour deze zomer en hij wil je daarom VIP-tickets geven.” De fan heeft het helemaal niet meer en zakt door haar knieën terwijl ze het uitschreeuwt. „Hou je me voor de gek? Hou je me voor de gek? Hou je me voor de gek? I LOVE YOU Harry.”

Ze zegt dat ze amper adem kan halen en krijgt daarop nog een flinke knuffel van de presentator die haar uiteindelijk weer wat weet te kalmeren.