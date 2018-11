Michella Kox wil Amanda Balk ’voor haar bek rammen’

Michella Kox Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Al vanaf het eerste moment dat Michella Kox en Amanda Balk elkaar leerden kennen, vlogen de twee meiden elkaar in de haren. In Echte Meisjes in de Jungle kon heel Nederland meegenieten van de ruzie tussen de twee en woensdagavond zoeken ze elkaar opnieuw op, ditmaal in de ring van Boxing Stars.