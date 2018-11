Spice Girls verdienen ruim 2,5 miljoen met tournee

Per show krijgen Melanie Brown (43), Melanie Chisholm (44), Emma Bunton (42) en Geri Halliwell (46) volgens TMZ iets minder 550.000 dollar, wat neerkomt op ruim drie miljoen dollar per persoon voor de zes concerten.

De meidengroep heeft echter al min of meer verklapt dat er nog meer concerten aankomen. In een interview op BBC Radio 2 vroeg presentator Chris Evans of het concert op 15 juni het laatste zou zijn, maar Mel B riep meteen dat dat niet het geval is. In een later interview met Heart Radio laat Scary Spice ook nog weten dat er een nieuw album aankomt.