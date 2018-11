Cheryl Cole is klaar met de liefde

Voorafgaand aan de gestrande relatie met Liam Payne was Cheryl getrouwd met profvoetballer Ashley Cole en daarna Jean-Bernard Fernandez-Versini. Nu ze zich na vier jaar weer op haar muzikale carrière wil storten, is ze tot de conclusie gekomen dat ze helemaal geen zin meer heeft om te daten.

„Ik weet wat ik wil in het leven, maar als het om romantiek gaat ben ik gewoon niet meer zo gemotiveerd. Dat gebied is klaar. Het gaat niet meer gebeuren, het is afgelopen”, vertelt ze aan zangeres Jessie Ware in de podcast Table Manners.