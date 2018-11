Emma Thompson krijgt onderscheiding van prins William

In juli werd al bekend dat Thompson Dame zou worden, maar woensdag was het dan eindelijk zo ver. Ze krijgt de onderscheiding als erkenning voor haar carrière. Het moment was extra bijzonder voor de actrice omdat prins William, met wie ze al lange tijd bevriend is, haar de titel gaf.

„Ik houd van prins William. Ik ken hem al sinds hij klein was. We grinnikten toen we elkaar zagen. Ik zei: ’Ik mag je zeker niet kussen?’ en hij zei dat dat niet mocht”, vertelt Emma aan AP News.

Thompson is van plan haar nieuwe status in te zetten om hulp te bieden aan arme kinderen die tijdens schoolvakanties niet voldoende voedsel krijgen.