’Octavia Spencer droomt van date met Brad Pitt’

Tijdens de de Ellen DeGeneres Show grapt Octavia dat ze dolgraag uit zou willen gaan met de acteur. „Heeft Brad iets over me gezegd? Ben ik daarom hier?”, vraagt ze aan goede vriendin Ellen. „Want ik zag hem zondag en ik heb hem toen geknepen. Gaat het daarover? Nou, je mag me koppelen!”

Onlangs vertelde Octavia nog dat ze graag meerdere kinderen wil. De actrice is bang dat het haar niet meer op de ’natuurlijke manier’ zal lukken, dus onderzoekt ze nu andere mogelijkheden. „Ik heb mezelf altijd gezien als moeder van drie. Maar gezien ik nog steeds Mr. Right niet heb gevonden, begint de tijd te dringen. Maar er zijn andere manieren om kinderen te krijgen. Ik zal waarschijnlijk geen biologische mama worden.”