Meghan en Harry gaan baby niet verwennen

„Meghan wil kinderen grootbrengen die de waarde kennen van de normale dingen in het leven”, vertelt een bron aan Us Weekly. „Ze is van plan haar kinderen ook gewoon mee te nemen op de metro. Ze krijgen taken in huis en moeten uiteindelijk ook gewoon een baan zoeken. Ze worden niet verwend.”

Eerder werd al bekend dat het koppel een normaal leven wil voor hun kleintje en hij of zij geen officiële rol zal krijgen binnen het koningshuis.„ Dat woord ’normaal’ trekt hen enorm, als het gaat om de toekomst van hun kindje”, liet een bron toen weten.