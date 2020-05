’Queen waarschuwt personeel voor financiële gevolgen coronacrisis’

Vanwege het coronavirus komen er geen toeristen meer naar de koninklijke gebouwen, waardoor de inkomsten flink dalen.

Volgens William Peel, hoofd van de huishouding, is ook het koninklijk huishouden „geen uitzondering” als het gaat om de grote klappen van de crisis.

Eerder werd al aangekondigd dat Buckingham Palace dit jaar niet meer opengaat. Daarmee vallen de inkomsten van rondleidingen weg. Ook Windsor Castle, the Royal Mews, Clarence House, en Palace of Holyrood House in Edinburgh zijn gesloten.