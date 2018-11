’Langzaam verdween alle kracht uit mijn benen’

Zijn vrouw Greetje is al meer dan vijftig jaar de grote steun en toeverlaat van Rinus Israël. „Ze heeft het afgelopen jaar weinig aan mij gehad. Bijna alles kwam op haar schouders terecht, van de boodschappen tot het huishouden.” Ⓒ Hollandse Hoogte

RINUS ISRAËL was als bikkelharde verdediger ooit de schrik van het voetbalveld, maar ineens liet zijn gezondheid hem in de steek. Deze zomer werd IJzeren Rinus voor de tweede keer geopereerd aan een bijna-dwarslaesie. „Ik had vijftig procent kans om blijvend in een rolstoel terecht te komen.”