Geen programma’s meer voor Jeremy Clarkson bij ITV na dit seizoen

„We hebben een contract. We zijn contractueel verplicht om dit te doen”, zegt ze over het seizoen dat nu in productie is. „Dus dat zullen we doen. En daarna hebben we geen verdere verplichtingen.” Vervolgens veroordeelt McCall de uitspraken die Clarkson deed over Meghan, de vrouw van prins Harry.

Clarkson veroorzaakte een mediastorm door zijn column in december in The Sun. In het stuk, dat momenteel wordt onderzocht door de Britse mediatoezichthouder IPSO, zei Clarkson dat hij droomde van de dag waarop Meghan naakt door de straten van elk dorpje in Groot-Brittannië moet lopen, terwijl het volk ’schaam je!’ roept en uitwerpselen naar haar gooit.

Who Wants to Be a Millionaire werd in 1998 door ITV gelanceerd in Groot-Brittannië, en werd een van de beroemdste quizshows ooit gemaakt. De show werd eerst gepresenteerd door Chris Tarrant tot 2014, waarna het in 2018 nieuw leven werd ingeblazen met Clarkson. De presentator heeft tot nu toe acht seizoenen van de show gehost.