Om deze reden stopte Gisele Bündchen bij Victoria’s Secret

„De eerste vijf jaar vond ik het prima om model te staan voor lingerie. Maar met de tijd voelde ik me steeds minder op mijn gemak als ik in een bikini of string over de catwalk moest. Geef me een staart, een cape, vleugels, alles is goed als ik me maar een beetje kan bedekken”, schrijft Gisele in haar autobiografie Lessons: My Path to a Meaningful Life.

„Ik ben absoluut dankbaar voor de kans die ik heb gekregen en de financiële zekerheid die daarbij kwam kijken. Maar ik kwam in een andere fase in mijn leven, ik was gewoon niet meer zeker of ik nog wel door wilde gaan met dit werk”, legt het 38-jarige supermodel uit.

Toen haar contract weer vernieuwd zou moeten worden, kwam Gisele op een bijzondere manier tot haar beslissing om te stoppen. „Ik schreef op twee papiertjes de woorden ’ja’ en ’nee’. Ik verfrommelde de papiertjes en deed ze in een leeg theeglas. Ik sloot mijn ogen en besloot dat het papiertje dat ik zou kiezen de enige juiste beslissing zou zijn.”