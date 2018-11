Mijlpaal Andrea Bocelli in lijst Billboard

In de lijst van 10 november staat de zanger op nummer 1. Andrea scoort goed met zijn album Si. De plaat komt in de nieuwe albumlijst vanuit het niets op 1 binnen en dat is voor het eerst dat de Italiaanse tenor dat voor elkaar krijgt. De plaat staat ook al op de eerste plek van de klassieke albumlijst.

In de Artist 100 is Andrea overigens geen onbekende. Hij stond in 2015 al eens in de top 30. De lijst wordt sinds 2014 samengesteld.