Michella Kox gooit handdoek in de ring

Eindelijk kon Michella ’wraak’ nemen voor het feit dat Amanda Balk haar acht jaar geleden een slechte moeder had genoemd. Maar die wraak bleek van korte duur. Meteen na de eerste ronde besluit Kox te stoppen, waardoor Amanda automatisch gewonnen heeft.

Voorafgaand aan het gevecht is de haat tussen de twee al zo goed als verdwenen. Als presentatrice Olcay Gulsen hen vraagt waarom ze zo’n hekel aan elkaar hebben, blijkt al snel dan Blok helemaal geen wrok gevoelend koestert. Ook Michella zwakt de boel flink af. „Ik vond het niet zo leuk wat ze gedaan heeft acht jaar geleden.”

Toch lijkt het er nog even op dat het spannend kan gaan worden. De dames negeren alle regels en moeten zelfs van de scheidsrechter stoppen. Als de eerste ronde dan eindelijk voorbij is, is Michella er klaar mee. „Ik heb geen conditie”, concludeert ze.

Ⓒ RTL