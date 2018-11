Zieke Emma Bunton spuugde uit autoraam

Het viertal deed een spelletje waaruit moest blijken hoe goed ze elkaar kenden. Hierdoor werd Mel B, Scary Spice, herinnerd aan een niet al te fris voorval waarbij Emma tijdens een dronken bui moest overgeven. De nu 42-jarige Baby Spice moest hierom lachen en verklaarde het incident als volgt: „We waren in Amerika en hadden wat drankjes gedronken in de stad. Op weg naar huis werd ik ziek omdat ik iets raars gegeten had. Ik deed het raampje open om over te geven, maar vanwege een windvlaag werd alles direct naar binnen geblazen.”

Hierop reageerde Mel B: „Ja, dat weet ik nog wel. Het werd namelijk zo mijn mond ingeblazen!” Volgens Emma lag dat aan Scary zelf, ’omdat ze nou eenmaal heel veel praat en nooit haar mond houdt’.

De Spice Girls gaan in 2019 op tournee door het Verenigd Koninkrijk en geven vooralsnog zes concerten. Victoria Beckham haakte af vanwege haar drukke werkzaamheden met haar eigen modelabel.