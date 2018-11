’Brad Pitt baalt enorm van vechtscheiding’

„Angelina is er puur op uit om hem door het slijk te halen, iets wat Brad zorgen baart. Hij denkt dat het schadelijke gevolgen voor de toekomst van hun kinderen kan hebben”, aldus een insider.

Pitt ziet geen probleem in een gelijkwaardige voogdij, maar daar denkt Jolie anders over. Zij wil nog altijd eenzijdig voogdijschap over hun kroost hebben, waarvoor ze bereid is ver te gaan in de rechtszaal. Brad denkt dat het zestal inmiddels genoeg geleden heeft onder hun onderlinge gekift en wil zo snel mogelijk een einde maken aan de ’vechtscheiding’.

Een onafhankelijke beoordelaar heeft zich inmiddels op de zaak gestort, die 4 december voorkomt. Naar alle waarschijnlijkheid duurt die ook een aantal weken, tot ergernis van Pitt, die zich er terdege van bewust is dat de kinderen via de (sociale) media van alles meekrijgen over de ruzie tussen hun ouders.