Demi Lovato nog steeds onder toezicht

Demi zal drie dagen per week doorbrengen in een kliniek waar ze blijft werken aan haar herstel zonder drank en drugs. Daar is ze omringd met begeleiders en mede-patiënten. De overige vier dagen brengt ze thuis door, tezamen met een coach die haar 24 uur per dag onder toezicht houdt. Dit om te voorkomen dat de zangeres weer een terugval krijgt. Ook moet ze dagelijks bijeenkomsten van de Anonieme Alcoholisten bezoeken om op het rechte pad te blijven.

De foto die Demi deze week op Instagram plaatste was de eerste sinds ze afgelopen zomer met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis, nadat een overdosis drugs haar bijna fataal werd.